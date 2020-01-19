شيخي يستقبل وفدا من ممثلي وزارة الطاقة الأمريكية

إسقبل الرئيس المدير التنفيذي لشركة سوناطراك، كمال الدين شيخي، وفدا من ممثلي وزارة الطاقة الأمريكية.

أفاد بيان لشركة سوناطراك ، اليوم الأحد، أن شيخي إستقبل يوم الثلاثاء الماضي وفدا من ممثلي وزارة الطاقة الأمريكية، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA، بقيادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر.

وأوضح ذات البيان أن الإجتماع يهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الجزائر وأمريكا في هذا المجال، وأن اللقاء يدخل في إطار توطيد شركة سوناطراك لعلاقاتها مع الشركات الأمريكية الشاغلة في قطاع المحروقات.