شيخ أمام العدالة بعد تشويه سمعة إبنته وطليقته بالعاصمة

فتحت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية شيخ سبعيني قام بتشويه صورة ابنته الأربعينية رفقة طليقته.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة صرحت الضحية أنها وبعد أن إنفصلت على المتهم بدأ يشوه سمعتها وصورتها أمام العائلة، مسببا لها عقد نفسية. في حين صرحت ابنته أنه قام بضربها كما قام بتشويه سمعتها واحاء اشاءات عليها في مقر عملها. كما قام بارسال بعض رسائل نصية لأفراد العائلة من اجل تشويه سمعتها .

المتهم واثناء مثوله أمام هيئة المجلس أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن ما تدعيه ابنته وطليقته غير صحيح وان الشكوى التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه.

وأمام مادار بجلسة المحاكمة من معطيات التمس النائب العام تشديد أقصى العقوبة ضد المتهم. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.

