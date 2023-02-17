شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جموع المسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. داعيا المولى – عز وجل – أن يعيد تلك المناسبة العطرة على الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

وأكد شيخ الأزهر – في بيان اليوم الجمعة – أن رحلة الإسراء والمعراج منحة ربانية، ورسالة سماوية. ومعجزة جاءت تثبيتا وتكريما لسيد البشر. ستظل شاهدة على عظم مكانته صلى الله عليه وسلم عند خالقه – عز وجل. فمكّن له في الأرض، ورفع قدره في السماء، وجعله للأنبياء إماما، وأراه ملكوت السماوات والأرض. وجعله في مكانة لم يصل إليها مخلوق غيره.

ودعا الأزهر الشريف جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض لاستلهام العبر والدروس الفياضة من نبع تلك المعجزة الربانية. التي أكدت أن العبودية لله مقام رفيع وشرف عظيم. وأن الحياة بدونها تيه وذل ومهانة، وأن المحن لا بد أن تقود إلى مٌصرّف الأكوان ليصرفها ويدفعها، وأن المسجد الأقصى وما حوله أرض مباركة. على المسلمين أن يتمسكوا بها ويصونوها ويحفظوها من كيد الجائرين المعتدين. وأن التهديد للمسجد الأقصى وأهله، إنما هو تهديد للمسجد الحرام وأهله.