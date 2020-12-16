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شيخ الزاوية القاسمية بالهامل في المسيلة يصدر بيانا بخصوص قضية تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني

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شيخ الزاوية القاسمية بالهامل في المسيلة يصدر بيانا بخصوص قضية تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني
بقلم سفيان قوادري

أصدرت  شيخ الزاوية القاسمية بالهامل في ولاية المسيلة اليوم الأربعاء بيانا بخصوص قضية تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني.

وجاء في بيان شيخ الزاوية القاسمية أن ” بعض الحكام سقطوا في مستنقع الخيانة وربطوا مصيرهم بالإستكبار العالمي”.

وأكد شيخ الزاوية أنه ” لم يفاجئنا تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني بحكم العلاقة التاريخية بين النظامين منذ القدم”.

وأوضح البيان أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني أسقط ما يسمى ” رئاسة أمير المؤمنين للجنة القدس” التي كان المخزن يضلل بها الأمة طيلة سنوات”.

شيخ الزاوية القاسمية كشف في ذات البيان أن أقنعة سقطت قائلا ” سقطت الأقنعة ووكشف المستور وأصبح البعض يجاهر ويفتخر بالتطبيع.

وإختتم بيان شيخ الزاوية القاسمية أن ” التطبيع تنكر لأمانة المسجد الأقصى وخيانة لشهداء الأمة”.


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