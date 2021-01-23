شيخ عمره 68 سنة ضمن شبكة مخدرات وطنية تنشط بين العاصمة وولايات الشرق!

درك عنابة يوقف 4 أشخاص متلبسين بنقل كمية من “الكيف” والمهلوسات

أوقفت قوات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني في عنابة، شبكة إجرامية وطنية مختصة في نقل وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحيازة الأسلحة البيضاء المحظورة، تنشط على مستوى الولايات الشرقية والوسطى.

وأوضحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في بيان صحافي، تحوز “النهار” على نسخة منه، أن العملية تمت إثر معلومات واردة إلى أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات في عنابة، مفادها وجود أربعة أشخاص على متن مركبتين، الأولى من نوع “ياريس” والثانية من نوع “بيكانتو”، تنشط عبر محور ولايتي عنابة والجزائر.

وباستغلال هذه المعلومات، قام أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوضع خطة محكمة وتوقيف السيارتين، وبعد مراقبتهما وتفتيشهما على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين عنابة وسكيكدة، وبالضبط في الحاجز الثابت للدرك الوطني في “واد زياد”، تم توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و 68 سنة، ينحدرون من ولايتي عنابة والجزائر، والعثور بحوزتهم على كمية من مادة “الكيف المعالج”، تقدر بحوالي ٢‪.٤ كيلوغرام، على شكر رزم، كل رزمة بها خمس صفائح، و110 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء محظورة، وأيضا قارورات مسيلة للدموع وسيف كبير الحجم.

وتمّ حجز المركبتين اللتين تستعملان في تنقل أفراد هذه الشبكة، وستة هواتف نقالة تستعمل للتواصل بين أفراد الشبكة، مع حجز مبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بأزيد من 801 ألف دينار جزائري.

وقد أفضت التحقيقات إلى توقيف شريك الموقوفين والقبض عليه بعد تمديد الاختصاص، مع مباشرة التحقيقات الأمنية معهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفهم المتعلق بنقل وترويج المواد المخدرة والأقراص المهلوسة وحيازة أسلحة بيضاء في إطار جماعة إجرامية منظمة.