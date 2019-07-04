شيخ “مسن” يطعن زوجته السبعينية ويرديها قتيلة بجيجل

إهتز فجر اليوم سكان قرية بلغيموز بالمدخل الغربي لبلدية العنصر في جيجل لجريمة قتل نفذها شخص في العقد الثامن من العمر

وراحت ضحيتها زوجته التي تجاوز عمرها 70 سنة، وحسبما علمته “النهار”، فإن الحادثة المؤلمة التي شهدتها قرية بلغيموز تعود وقائعها

عندما كانت الضحية رفقة زوجها “الجاني” بمشتلتهما الصغيرة قبل أن تقع بينهما مناوشة كلامية تحولت في لحظة غضب إلى جريمة

قتل بعد توجيه الزوج الطاعن في السن طعنة بآلة حادة يرجّح أن تكون سكين لزوجته العجوز “الضحية” التي لفظت أنفاسها

الأخيرة بالقرب من المركز الصحي بالعنصر، هذا وقد تم تحويل الجثة إلى مستشفى بشير منتوري بالميلية في وقت شرعت فيه

المصالح الأمنية في التحقيق المعمق لمعرفة الأسباب الحقيقية المؤدية لهذا الحادث المؤلم الذي خلف حالة صدمة

لدى سكان قرية لمحارقة وأفراد عائلة الضحية والجاني خاصة أنهما كانا يعيشان حياة زوحية طبيعية منذ سنوات طويلة