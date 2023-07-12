شيخ مهدد بالحبس بعد العثور بحوزته على صحيفتين من المخدرات

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لشيخ بالغ من العمر 65 سنة. عن تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع .

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم الموقوف رب أسرة البالغ من العمر 65 سنة. استانف الحكم الصادر ضده عن محكمة الجنح بحسين داي التي ادانته بعقوبة 7 سنوات حبس نافذة. هذا بعد ان تم توقيفه بناء على معلومات مؤكدة وردت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة، أن المعني بالأمر يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي الذي يقطن به. حيث كان يقوم بعرضها على الزبائن ابناء حيه من فئة المدمنين على تعاطيها .

وعليه وتم التنقل إلى مقر اقامة المتهم ليتم توقيفه بعد عملية ترصد متلبسا بحيازته لصحيفتين من المخدرات من نوع الكيف المعالج وزنها 200 غ. الى جانب 30 كبسولة من نوع بريقابالين كانت مخبأة بجهاز استقبال القنوات بمنزله “ديمو”

وبالمقابل اعترف المتهم الوقائع المنسوبة اليه بحجة ان احد تجار المخظرات اجربه على ذلك. مقابل مبلغ مالي كون ان ظروفه المعيشية مزرية ،السبب الذي دفع به الى القيام بفعلته تلك.

في حين التمست هيئة دفاعه من القاضي بظروف التخفيف ،في حين حدد القاضي تاريخ 26 جويلية للنطق بالحكم في هذه القضية .