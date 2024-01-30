شيخ مهدد بالحبس بعد تخريبه لسكن وظيفي بشراڨة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة صبيحة اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لشيخ طاعن في السن ” ك.ع” بعد متابعته بتخريب سكن وظيفي قدمته له وزارة البريد .

تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها حسب مادار بجلسة المحاكمة بعد رفع وزارة البريد شكوى ضد المتهم في قضية الحال بعد تخريبه لسكن وظيفي بضواحي منطقة الشراقة تم تسليمه له في سنة 1996 ، كون ان المتهم كان من ضحايا الارهاب حيث قام بتخريب ذلك للسكن مع نزع الابواب و النوافذ بعداخراجه من المسكن سنة 2019 .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده الذي قضى بإدانته بعقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،حيث وجهت له جنحة التحطيم العمدي للعقار بعد شكوى تقدمت بها وزارة البريد ضده ،كما انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه بعد استفاذته من ذلك السكن .

قام بتحسينه ولم يخربه ،كما أكدت هيئة دفاعه ان الخبرة التي تم تحريرها من طرف خبير محلف اثبت ذلك ،و اكدت ان موكلها كان ضحية ارهاب و تم تسليمه ذلك العقار عن طريق مقرر استفاذة، و كان شاغلا للاماكن منذ 1996 الى غاية طرده بصفة قانونية 2019

ملتمسة استبعاد محضر معاينة التي تم تحريره في 9 مارس 2020 من طرف المحضر القضائي ،و طالبت بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها حددت القاضي تاريخ 20 فيفري للنطق بالحكم في القضية.