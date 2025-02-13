شيخ مهدّد بالحبس بسبب تصليح محركات السفن والقوارب

تابعت، اليوم الخميس ،محكمة الشراقة، شيخ يبلغ من العمر 78 سنة، بتهمة إستغلال منشأة بدون رخصة. وذلك على خلفية إتهامه بإنشاء ورشة لإصلاح محركات البواخر وقوارب الصيد بمستودع منزله بزرالدة دون ترخيص من الجهة الوصية.

هذا و قد حولت مصالح الدرك الوطني بزرالدة الشيخ المتهم بعد ضبطه يمارس نشاط الميكانيك دون ترخيص بورشة منزله التي خصصها لتصليح محركات البواخر وقوارب الصيد. وهو ما يعد جنحة يعاقب عليها القانون وتعد هاته المتابعة الملف الثاني التي يوجه لهذا المتهم أمام محكمة الشراقة. حيث سبق متابعته بتهمة استغلال منشأة مصنفة قانونا وممارسة نشاط بدون سجل تجاري.

هذا الاخير كشف أنه خبير في اصلاح محركات البواخر وأنه متقاعد حاليا وجيرانه و مقربيه يلجؤون إلى منزله لإصلاح محركات بواخرهم. و أنه لا يبخل عليهم في ذلك ناكرا اتخاذ ذلك نشاطا تجاريا، مؤكدا انه يقوم بذلك لقضاء أوقات فراغه لاغير.

من جهته دفاعه نوه إلى أن موكله يتخذ من مستودع منزله فضاءا لأفراغ خبرته في مجال تصليح محركات قوارب الصيد والسفن. وأنه كثيرا ما تم الاستعانة به من طرف شرطة السواحل لإصلاح سفنهم. وأنه لا يستوعب متابعته في كل مرة بتهم مماثلة وطالب بافادته أصلا بالبراءة من روابط التهمة المنسوبة إليه.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية .

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