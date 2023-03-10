قناة النهار “شيخ ناصر: “استطيع الرقية عبر تطبيقات المحادثة لكن بشروط وهذه هي بقلم قناة النهار نشر في 10 مارس 2023 - 23:51 الجزائر شارك غرِّد أرسل 52 0 رابط دائم : https://nhar.tv/SYhno اقرأ أيضا 52 دقيقة إقتصاد: الرقمنة في مواجهة البيروقراطية.. الطريق نحو الشفافية قناة النهار 27 فيفري أحوال الطقس / أمطار وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 26 فيفري شهادة حية من مدمن "الشوشنة".. الزطلة بديتها في سنّ التاسعة و"الزنقة" هي لي رباتني قناة النهار 03 مارس رئيس مجلس الأمة يشرف على تكريم العقيد "فاروق عاشور" بوسام عشير من المصف قناة النهار 06 مارس إرتفاع الإصابات بالغدة الدرقية عند النساء..هذه هي الأسباب قناة النهار 08 مارس وزير الصناعة يسلم الجائزة الأولى للجودة لمجمع سيفيتال قناة النهار 21 فيفري رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع قناة النهار 24 فيفري رئيس الجمهورية: توليت حقيبة وزارة التجارة وأعرف العمل في شهر رمضان لذلك أرفض سماع قصص لا أصدقها قناة النهار 24 فيفري إرتفاع في درجة الحرارة بداية من الغد..التفاصيل قناة النهار 18 فيفري المدية : خلايا اليقضة حفاظا على استقرار الأسعار وتوفير السلع خلال الشهر الفضيل قناة النهار 22 فيفري