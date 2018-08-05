شيخ يبتر ساق شاب ببندقية صيد عقب شجار بين عائلتين في قسنطينة

عاش سكان حي بن تليس الشعبي في قسنطينة، خلال اليومين المنقضيين، حالة ذعر وهلع شديدين عقب نشوب شجار جماعي بين عائلتين استعمل فيه مختلف الأسلحة البيضاء وخلف إصابة شخص بجرح بالغة على مستوى الساق، بعد تعرضه إلى طلقة نارية من بندقية صيد، مما استدعى بتر رجله.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن ملابسات الحادثة تعود إلى إقدام شابين على اختطاف جارهما الذي يعمل موردا لحليب الأكياس على متن سيارة واقتياده إلى مكان معزول، أين تم سلبه مبلغا ماليا قدر قرابة 40 مليون سنتيم قبل إخلاء سبيله، حيث توجه مباشرة إلى منزل المتهم الرئيسي في عملية الاختطاف، أين قابل والده من أجل إعلامه بما قام به ابنه.

إلا أن اللص وشركاءه حاولوا الاعتداء عليه مرة أخرى أمام منزلهم، فما كان من والد الضحية الذي يقطن بالجوار، إلا أن أشهر بندقية صيد في وجههم ليخلوا سبيل ابنه، إلا أنه وأمام إصرارهم على الاعتداء عليه، أطلق عيارا ناريا أصاب به ساق أحدهم، حيث حول على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس، واستدعت وضعيته الحرجة بتر ساقه.

وكانت مصالح الأمن قد طوقت الموقع وأطلقت دوريات تفتيش لتوقيف المتورطين وتحويلهم للتحقيق.