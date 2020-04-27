شيخ يبلغ من العمر 99 سنة يتعافى من فيروس كورونا بولاية البويرة

كشف مدير الصحة لولاية البويرة محمد العايب، أن شيخا مسنا يبلغ من العمر 99 سنة قد أصيب بفيروس كورونا، وقد تماثل للشفاء وغادر مستشفى البويرة مساء أمس .

وأضاف العايب في حديث للإذاعة الوطنية، أن الشيخ مسعود ينحدر من قرية مهون التابعة لبلدية الاخضرية تم استقباله منذ 14 يوما بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف حيث تكفل به فريق من الاطباء.

وأكد مدير الصحة بالقول “حاليا يتواجد مسعود في صحة جيدة وتعافى من فيروس كورونا وتمكن من مقاومة ويلات الفيروس بالرغم من سنه المتقدم، ليتم تحويله الى مستشفى الأخضرية من أجل تلقي رعاية صحية ثانوية.

كما اوضح المسؤول ان اسماعيل “45 سنة”، ابن مسعود، تماثل ايضا للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، و هذا نتيجة الاصابة بالفيروس.