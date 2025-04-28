شيخ يتوسل المحكمة باتخاذ الإجراءات في حق ابنه”المدمن” بعد اعتدائه عليه وعلى والدته

تقدم شيخ مسن تجاوز عتبة السبعين من عمره مرفقا بزوجته وابنته امام محكمة الشراقة ،وتوسل من القاضية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ابنه مرددا” عييت السيدة الرئيسة… وليدي تعبني… الضرب.. المشاكل.. كل يوم شوفي واش الديري”، هي عبارات عبر فيها الأب المنهك عن حجم المعاناة بسبب المشاكل التي يخلقها ابنه المدمن بمنزله العائلي، هذا الاخير الموجود رهن الحبس المؤقت عن تهمة التعدي على الاصول، والضرب و الجرح العمدي بسلاح.

وجاءت متابعة المتهم الشاب الثلاثيني ، بعد شكوى تقدم بها كل من أفراد عائلته المكونة من والده ووالدته وشقيقته أمام مصالح الأمن، تفيد التدخل لوضع حد لابنهم الذي قام بالاعتداء عليهم بواسطة عصى خشبية، في حلقة من مسلسل متكرر يعيشونه في كل مرة، هذا الأخير الذي أكد والده أنه يقوم بافتعال المشاكل في البيت ليبلغ حد افقده سكينته بعدما تورط في الإدمان على المخدرات، حيث يلزمه ووالدته في كل مرة للحصول على المال لشراء المخدرات وأنه يثور في حال رفض الطلب، مردفا أنه قام أيضا هاته المرة بالاعتداء على شقيقته الصغيرة بالضرب، ردد الوالد ،أنه يريد حلا للكابوس الذي يعيشونه، وطلب على لسان الدفاع تحويل ابنه لمصحة عقلية من أجل العلاج، كون حالته تتدهور في كل مرة، حيث خضع سابقا للعلاج بمصلحة الأمراض العقلية بفرانز فانون للعلاج من الإدمان بأمر من مجلس قضاء تيبازة، وتم الإفراج عنه بعد تحسن حالته، لكنه ماإن عاد للمخدرات تدهور وضعه من جديد حتى أصبح خطرا على نفسه و عائلته و المجتمع.

وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم، قبل أن تقضي المحكمة بتعيين خبير بمستشفى الأمراض العقلية بالشراقة لفحص المتهم وتحضير تقرير مفصل عن وضعه الصحي في غضون 15 يوما بسعي من النيابة.