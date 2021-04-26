شيخ يدير ورشة سرية مختصة في تحويل البالوعات المسروقة إلى حديد البناء!

مصالح أمن “شتوان” في ولاية تلمسان تحلّ لغز انسداد قنوات الصرف بالأتربة

تمكنت، في الساعات الأخيرة، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة “شتوان” شمال ولاية تلمسان، من كشف لغز السرقات التي طالت مؤخرا عددا من بالوعات الصرف الصحي هنا وهناك، والتي أدت تنحيتها الى انسداد القنوات بالأتربة والنفايات.

وهو ما كان كافيا لتغرق عديد الطرقات بإقليم مدينة تلمسان في فياضانات عارمة خلال الأيام القليلة الماضية، وعجّل الأمر بفتح تحريات واسعة، انتهت بالوصول إلى ورشة سرية، ظاهرها محل تلحيم وباطنها تقطيع البالوعات المسروقة لتتحول إلى حديد بناء، طمسا لجريمة السرقة وتسهيلا لعملية بيعها في السوق.

هذا وأثمرت مداهمة الورشة بتوقيف 3 أشخاص يقودهم شيخ عمره 77 سنة، والذين تم ضبطهم في حالة تلبس بتشريح 7 بالوعات جديدة، علاوة على ضبط شحنة معتبرة من الحديد المحوّل، والذي كان في طريقه للتسويق.

وتتمة للأبحاث والتحقيقات، استرجع المحققون مركبات كانت تستعمل في تسويق الحديد المسروق، كما أظهرت التحريات الموسعة، بأن أفراد الشبكة يمتهنون نشاطا آخر غير السرقة، والمتمثل في ترويج المؤثرات العقلية، إذ تم ضبط بحوزتهم 27 حبة “كيتيل” كانت موجهة للترويج، وعلى إثرها، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و77 سنة، أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان، في انتظار محاكمتهم بتهمة السرقة، تعريض حياة الناس للخطر، حيازة المؤثرات العقلية وترويجها.