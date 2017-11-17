شيخ يرتكب مجزرة في حق عائلته بسطيف

أقدم شيخ من ولاية سطيف، يبلغ 60 سنة، على قتل 3 أشخاص من عائلته وجرح أزيد من 8 أخرين ببندقية صيد.

إهتزت عين مرقوم بدائرة ماوكلان بعد صلاة الجمعة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها إبن وحفيد وأخ.

أين فقد الجاني “ب-ع”، السيطرة أصبح يطلق النار عشوائيا ببندقيته، التي يمتلكها منذ العشرية السوداء، بإعتباره من الدفاع الذاتي .

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن الجاني كان يتبع في الاونة الاخيرة بعض الطقوس والشعودة ويهدد عائلته.

وقد تدخلت الحماية المدنية، لنقل الجرحى على جناح السرعة، الى المستشفى الجواري السعيد عوامري ببوڨاعة.

كما لقت مصالح الدرك الوطني، القبض على الجاني، وقتحت تحقيقا معمقا من اجل معرفة الاسباب الحقيقة للحادث.