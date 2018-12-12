شيخ يستدرج طفلة عمرها 5 سنوات بحبة «برقوق» ويغتصبها داخل بستانه

نطقت، عشية أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، في حق شيخ يبلغ من العمر 76 سنة، متهم بجناية الفعل المخل بالحياء على قاصر .

بعد أن قام بجريمته في حق طفلة قاصر عمرها 5 سنوات، بينما التمس ممثل النيابة العامة في حقه تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.

تفاصيل القضية التي اهتز لها سكان محجرة الرومان بالزفزاف في سكيكدة، تعود وقائعها حسبما دار في جلسة المحاكمة، إلى شهر جوان الفارط من سنة 2018.

وذلك لما تقدمت والدة الطفلة الضحية بشكوى لدى فرقة حماية الطفولة بأمن ولاية سكيكدة ضد المتهم جارها، والذي كان وراء ممارسة الفعل المخل بالحياء على ابنتها بعد أن استدرجها إلى مكان معزول بأحد البساتين التي يملكها ومارس عليها المحظور.

قبل أن تعود الطفلة إلى منزل أهلها وتخبر والدتها بما فعله المتهم، كما أن التقرير الذي أعده الطبيب الشرعي أكد وجود اعتداء جنسي على الضحية.

هذه التهم أنكرها المتهم أثناء جلسة المحاكمة وعبر كافة مراحل التحقيق بعد أن نفى أن يكون وراء استدراج الطفلة بعد أن أوهمها بمنحها فاكهة «البرقوق».

لكن رئيس الجلسة واجه المتهم بتقرير الطبيب الشرعي.

من جهته، ممثل النيابة العامة أكد أن الجرم قائم في حق المتهم، قبل صدور الحكم سالف الذكر.