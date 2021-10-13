شيخ يضرم النار في جسده أمام مجلس قضاء ڤالمة!

أقدم، نهار أمس الأربعاء، شيخ يبلغ من العمر 63 سنة، على محاولة الانتحار حرقا، أمام مجلس قضاء ڤالمة، بعدما قام بسكب البنزين

على جسمه وإضرام النار فيه، مما أدى إلى إصابته بحروق عبر مختلف أنحاء الجسم، قبل تدخل أحد أفراد الأمن الوطني لإطفائه، ليتم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “الحكيم عقبي”، أين قدمت له الإسعافات الضرورية، ونظرا لحروقه الخطيرة التي وصفت من الدرجة الثانية، تم تحويله إلى المستشفى الجامعي “إبن رشد” بعنابة.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية كان قد خسر قضية ورث، ليخرج من مجلس القضاء ويعود بعدها حاملا قارورة بنزين، قام بسكبها على جسده وأضرم النار.