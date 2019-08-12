شيخ يقتل ربيبه وصهره.. وطباخ ينهي حياة زميله بطعنات خنجر في مستغانم

اهتز سكان مستغانم على وقع جريمتي قتل، راح ضحيتهما شابان، الأول قُتل ليلة العيد والثاني في أول أيامه.

وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة الأولى وقعت على مستوى حي صلامندر، وتحديدا داخل محل للوجبات السريعة، قبالة ميناء الصيد والتنزه.

وتعود أطوار الجريمة إلى قيام طباخ بمحل الوجبات السريعة، بتوجيه طعنات خنجر لأحد زملائه، وهو شاب عمره 27 سنة، قبل أن يلوذ بالفرار بعدما ترك الضحية يغرق في بركة من الدماء.

وقد جرى توقيف الجاني اليوم الاثنين، ليتم اقتياده للتحقيق ومعرفة ملابسات ماحدث وأسبابه.

وفي إقليم بلدية أولاد بوغانم، قام شيخ في نهاية العقد السادس من العمر بقتل زوج ابنته، بعد خلافات أسرية بينهما.

تفاصيل ما حدث، تعود إلى نشوب خلاف عائلي بين الجاني والضحية، مع العلم أن هذا الأخير هو ربيب قاتله أيضا، ليقوم الشيخ في لحظة غضب برمي حبة طوب على رأس الضحية من علو شاهق.

وقد لفظ الضحية وهو شاب يبلغ من العمر 35 سنة، أنفاسه الأخيرة بمستشفى مدينة عشعاشة.