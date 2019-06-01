شيخ يقتل زوجته لأنها رفضت زواجه من أخرى وفلاح يتخلص من شريكه على طريقة خاشقجي!

الجريمة الأولى وقعت تحت أنظار أبنائهما لحظات قبيل موعد الإفطار

الفلاح القاتل حاول التخلص من جثة شريكه فأحرقها ومزقها إلى قطع صغيرة ورماها داخل بئر

اهتزت مستغانم، نهار أمس، على وقع جريمتين بشعتين، الأولى تمت على الطريقة «الخاشقجية».

حيث أقدم فيها فلاح مستثمر في شعبة إنتاج البطاطا على قتل شريكه المدعو «ب.ش» البالغ من العمر 46 سنة، حيث استدرجه قبل بضعة أيام تحت جُنح الظلام إلى الحقل الزراعي.

أين قام حسب مصادرنا المؤكدة بتوجيه له سلسلة من الطعنات بواسطة خنجر، بعدها قام بتقطيع أطرافه وإضرام النار بها.

ليعثر على جثته مشوهة ومتفحمة في مشهد مروع مرمية وسط بئر للسقي الفلاحي، بعد بحث عن الضحية دام 3 أيام.

حيث اختفى عن الأنظار بعدما تلقى مكالمة هاتفية مجهولة حسب زوجته في حدود الساعة الواحدة ليلا.

وقبل اكتشاف الجريمة، دفع اختفاء الفلاح المفقود سكان دوار الكعابشية ببلدية ماسرى، نهار أول أمس، لتنظيم احتجاجات بغلق الطريق الوطني رقم 23.

حيث طالبوا بتدخل السلطات لفك اللغز، قبل أن تطلق مصالح الدرك الوطني لبلدية ماسرى عمليات مسح واسعة باستعمال شتى الأجهزة اللوجستيكية والكلاب المدربة.

مكنت من اكتشاف الجثة الممزقة والمتفحمة للضحية بداخل كيس بلاستيكي في عمق بئر.

كما قادت تحقيقات الدرك إلى تحديد هوية الجاني المشتبه فيه وتوقيفه لإحالته على الجهات القضائية والتحقيق في ملابسات الجريمة الشنعاء.

وبإقليم بلدية حاسي مشماش، فقد شهدت المنظقة جريمة مروعة أخرى اهتز لها سكان حي الياسمين، دقائق فقط قبيل موعد الأفطار، أول أمس.

بعدما أقدم رب عائلة وهو شيخ في الستين من العمر على قتل زوجته وشريكة حياته البالغة من العمر 53 سنة، بعدما انهال عليها لطما وضربا ليرديها قتيلة.

وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها «النهار»، أن الضحية كانت منهمكة بإعداد مائدة الفطور لحظة وقوع الجريمة، التي جرت تحت أنظار أبنائها.

وتقول مصادر «النهار» إن الضحية تكون قد دخلت في خلاف مع زوجها الجاني، بعدما رفضت التوقيع على ورقة لفائدة زوجها تعبر فيها عن قبولها بزواجه من امرأة أخرى.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها لتحديد ملابسات الجريمة، فيما تكلفت فرقة الحماية المدنية بنقل الجثة إلى المصلحة المعنية بمستشفى مستغانم.