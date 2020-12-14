شيخ يقتل كنّته ويصيب ابنه ببندقية صيد في “تالة إيفاسن” بسطيف!

بعد خلافات عائلية تحوّلت إلى ملاسنات

اهتزت، مساء أمس، قرية “تيزي نبراهم” في بلدية “تالة إيفاسن” الواقعة شمال سطيف، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها امرأة في عقدها الرابع، فيما أصيب زوجها بإصابة خطيرة.

وحسب مصادر لـ “النهار”، فإن القضية تعود عندما دخل الجاني البالغ من العمر 77 سنة، في الساعة الثانية بعد الزوال، في مناوشات مع ابنه داخل منزله العائلي بسبب مشاكل تعيشها العائلة منذ مدة، لكن الشيخ لم يتحمل هذه المناوشات، أين سارع إلى حمل بندقيته التي كان يستعملها في الصيد وحماية منزله من اللصوص، ووجه طلقات نارية إلى زوجة ابنه “أ.ف”، البالغة من العمر قرابة 50 سنة، تنحدر من قرية “أوغاد” في بلدية “ذراع قبيلة” وتركها تسبح في بركة من الدماء، كما تطايرت شظايا البارود وأصابت ابنه البالغ من العمر 46 سنة، زوج الضحية، على مستوى الفخذ والبطن، أين سقط أرضا بجانب زوجته ونجا من الموت بأعجوبة.

وتنقلت عناصر فرقة الدرك الوطني بعد إخطارهم بالحادثة وقاموا بتوقيف الجاني ومعاينة مسرح الحادثة ورفع كل الأدلة والقرائن من طرف أفراد الفرقة التقنية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية والضحية إلى مستشفى “بوعنداس”، وبعدها تم تحويله إلى مستشفى “بوڤاعة”، أين خضع إلى عملية جراحية، فيما تم وضع جثة الضحية في مصلحة حفظ الجثث.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة التي تركت الكثير من التساؤلات والحزن داخل العائلة وسكان المنطقة لبشاعتها.