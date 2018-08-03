شيخ يقتل كهلا ببندقيته وينكل بجثته في برج بوعريريج

أقدم شيخ على ارتكاب جريمة قتل وتنكيل بجثة ضحية في 53 من العمر، و يتعلق الأمر بالمدعو (و.ع.ح) البالغ من العمر 65 سنة القاطن بقرية أولاد سيدي أعمر ببلدية حرازة أقصى غرب ولاية برج بوعريريج.

قام بإطلاق النار من بندقيته على الضحية (ب.ع.ب) 53 سنة، قبل أن يقوم بتقطيعه بواسطة سكين و تركه جثة تسبح في الدماء، بمنطقة لعراف التابعة لبلدية بن داود غرب برج بوعريريج، و هي منطقة غير بعيدة عن قرية أولاد سيدي اعمر التي يقطن بها الإثنين.

و تدخلت مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية لنقل الجثة بعد استيفاء كل الاجراءات، فيما قام المعتدي بالتحصن داخل منزله متمسكا بسلاحه.

حيث أفادت مصادر بعين المكان أن مصالح الدرك قامت بتطويق المكان من أجل توقيف الجاني.

هذا و تركت الحادثة الغامضة تساؤلات كثيرة و صدمة بالمنطقة، حيث لم يتم إلى حد الآن معرفة سبب الجريمة ودوافعها و هو ما سيكشفه التحقيق المعمق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني.

تجدر الإشارة أن الضحية يشتغل في الفلاحة ويمتلك آلة حصاد، في حين أفادت مصادرنا أن الجاني حامل لسلاح كباتريوت في إطار مكافحة الإرهاب.