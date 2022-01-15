شيدجو: ” أطراف حاولت التشويش على تنظيم الكان في الكاميرون”

تحدث اللاعب الدولي الكاميروني السابق أوريليان شيدجو عن الإشاعات التي تحاول التشويش نعن تنظيم الكان في الكاميرون، ومحاولة عرقلة العمل الذي تقوم به الإتحادية الكاميرونية.

وتحدث اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي في تصريح لقناة النهار حول شغف الكاميرونيين الكبير بكرة القدم قائلا:

“المستحيل ليس كاميرونيا مثلما نقول عندنا هنا، نحن سعداء لأن كل إفريقيا مجتمعة هنا في هذا البلد الجميل، وأتمنى أن تعودوا إلى دياركم وأنتم راضين على هذه الدورة، شاهدنا مباريات جميلة، بالرغم من عدم تسجيل أهداف كثيرة خلال هذه الدورة”.

وأضاف:”نقول عندنا أن كرة القدم هي الحزب السياسي الوحيد الذي بإمكانه توحيد كل الكاميرونيين، الكاميرون اليوم هي الحفل وكرة القدم، ولا تتفاجؤوا من وجود الموسيقى في كل مكان”.