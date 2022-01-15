شيدجو: “إقصاء منتخبكم يشكل حدادا وطنيا في الجزائر”

أكد اللاعب الدولي الكاميروني السابق أوريليان شيدجو أنه يتمنى تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من بطولة أمم إفريقيا، من أجل رفع مستوى لدورة وإعطائها أكثر أهمية.

وقال شيدجو في تصريح لقناة النهار :

“أتمنى أن يعود المنتخب الجزائري لمستواه ويتأهل إلى الدور القادم، لأن ذلك سيرفع من مستوى البطولة، والخروج من الدور الأول يشكل حدادا وطنيا في بلدكم، أعتقد أنه يتوجب على رياض محرز أن يرفع المستوى بما أن الجزائر حامل اللقب وعليه أن يذهب بعيدا في هذه المنافسة”.

وأكد اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي أنه في تواصل دائم مع حارس المنتخب الجزائري أليكسندر أوكيدجة وقال:

“المستوى متقارب نوعا ما بين كل المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا، المنتخبات الصغيرة أظهروا مستوى لا بأس به، وهو ما حدث مع المنتخب الجزائري أمام منتخب سيراليون، صحيح أن المنتخب الجزائري تأثر من الحرارة والجو المناخي بالرغم من أن هذه العوامل ضد المنتخبين، لكن أتمنى أن يعود المنتخب الجزائري إلى مستواه، خاصة أن لدي صديقي أليكسندر أوكيدجة في المنتخب الجزائري والذي أتحدث معه يوميا وأتمنى أن يتأهلوا”