“شيراز العنابية” متهمة بالتحطيم العمدي لملك الغير والسب

أرجأت اليوم الأحد محكمة الشراقة محاكمة الناشطة والمؤثرة المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي “شيراز العنابية” المسماة “ب.شيراز” لتاريخ 6 أفريل المقبل لتعيين دفاع.

ووجهت محكمة الشراقة تهمة التحطيم العمدي لملك الغير وتهمة السب للمتهمة بعد استدعاء المعنية عبر تقنية التحاضر عن بعد. انطلاقا من سجن عنابة التي تقبع فيه هاته الأخيرة.

هذا وقد أودعت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي المدعوة “شيراز” رهن الحبس المؤقت بسجن عنابة مؤخرا. بعد توقيفها من قبل مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجريمة السبيرانية. عن تهم ثقيلة تتعلق بنشر محتوى غير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإنتاج فيديوهات مخلة بالحياء والإغراء والتحريض على فساد الأخلاق.

حيث جاء توقيف المتهمة رفقة اثنتين لهن علاقة بإنتاج مقاطع فيديوهات مخلة بالحياء. وعرضها على أنظار الجمهور عبر شبكة الانترنيت، وإغراء الأشخاص قصد تحريضهم على الفسق وفساد الاخلاق بالإشارة والأقوال.

وستمثل المتهمة المحبوسة حاليا أمام محكمة الشراقة عن طريق السكايب في التاريخ السالف ذكرها. للرد على أسئلة المحكمة بخصوص الشكوى التي قيدتها ضدها المدعوة “ه.ل.حليمة”. في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من مستجدات.

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