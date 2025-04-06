“شيراز العنابية” متّهمة بالتحطيم والسب أمام محكمة الشراقة

تابعت اليوم الأحد محكمة الشراقة، الناشطة والمؤثرة المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي شيراز العنابية المسماة “ب.شيراز”. بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير والسب. حيث حضرت المتهمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن عنابة التي تقضي به عقوبتها في ملف آخر.

هذا وقد أودعت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي المدعوة” شيراز” رهن الحبس المؤقت بسجن عنابة مؤخرا بتهم ثقيلة تتعلق بنشر محتوى غير أخلاقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإنتاج فيديوهات مخلة بالحياء والإغراء والتحريض على فساد الأخلاق

حيث جاء توقيف المتهمة رفقة اثنتين لهن علاقة بإنتاج مقاطع فيديوهات مخلة بالحياء وعرضها على أنظار الجمهور عبر شبكة الانترنيت. وإغراء الأشخاص قصد تحريضهم على الفسق وفساد الاخلاق بالإشارة والأقوال.

ومثلت المتهمة المحبوسة حاليا أمام محكمة الشراقة عن طريق السكايب وانكرت اعتداءها اللفظي على الضحية المدعوة “ه.ل.حليمة”. وأكدت أن تحطيم سيارتها لم يكن مقصودا حيث اصطدمت بها لدى عودتها للخلف.

دفاع الضحية من جهته أكد صفح الضحية عن المتهم وتنازل عن أي تعويض مادي. من جهته وكيل الجمهورية التمس تطبيق القانون بحكم صفح الضحية.