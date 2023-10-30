شيرانو: “فريق مستقبل واد سلي مستهدف من بعض مسؤولي قطاع الرياضة”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه رئيس فريق واد سلي، رشيد شيرانو، اتهامات لبعض مسؤولي قطاع الرياضة، محملا اياهم مسؤولية المشاكل التي يعانيها فريقه.
وصرح شيرانو، لتلفزيون “النهار”: “تم منعنا من استعمال كل المرافق الرياضية بصفة منتظمة، ما جعل فريقنا لا يحظر بصفة جيدة”.
كما أضاف: “فريقنا مستهدف من بعض مسؤولي قطاع الرياضية، بغرض الضغط على الإدارة، ورئيس الفريق، لترك النادي لفائدة أشخاص آخرين”.
وأدرف رئيس فريق واد سلي: “الوالي الجديد قدم لفريقنا اعاناة بقيمة 250 مليون سنتيم، وهي قيمة غير كافية”.
وتابع رشيد شيرانو: “فريقنا الناشط في القسم الثاني، يتدرب مرتين في الأسبوع فقط، أقل من فرق الأحياء”.
رابط دائم : https://nhar.tv/tZScQ