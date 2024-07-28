شيريلنكو: “مستوى الأولمبياد عالٍ وصعب ونتمنى بقاء نمور ضمن العشرة الأفضل”

تحدث مارك شيريلنكو، مدرب بطلة الجمباز الجزائري، كيليا نمور، عن مشاركة هذه الأخيرة في الألعاب الاولمبية الجارية حاليا في باريس.

وصرح شيريلنكو، لقناة “بين سبورتس”: “لقد كان المستوى عالٍ وصعب، وأعتقد انه سيتبقى لنمور، يومين او ثلاثة للتحضير للدور النهائي”.

كما أضاف: “هي في المركز الرابع، لكن لازال أمامها بعض المراحل، البرازيلية، الفرنسية، ربما تبقى بين العشرة الأفضل، ونأمل أن تقدم أفضل ما لديها في الجولة المقبلة”.

وأردف: “هي المشاركة الأولى لنمور في الألعاب الأولمبية، وهذا مهم جدا للقارة الإفريقية، وبالطبع بالنسبة لنمور أيضا”.

وتابع المدرب مارك شيريلنكو: “الاتحاد الجزائري للجمباز ساعد كثيرا كيليا نمور، بالإضافة للمدرب الوطني سعد الدين”.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>تصريحات "مارك شيريلنكو "مدرب الجمبازية الجزائرية " كيليا نمور " بعد تأهلها للنهائي. <a href=”https://t.co/45D16m1afd”>pic.twitter.com/45D16m1afd</a></p>— El Capitano⭐ (@spuerlilo) <a href=”https://twitter.com/spuerlilo/status/1817528632975204502?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 28, 2024</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>