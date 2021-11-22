شيرين بوتلة.. جزائرية تثير الجدل بسبب فيلم على Netflix

أثارت الفنانة الجزائرية شيرين بوتلة، جدلا في الجزائر ومواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها في مشاهد جريئة في الفيلم الفرنسي Christmas Flow. كما انقسم الآراء بين نشطاء ورواد الفضاء الافتراضي، بين مستنكر ومؤيد بحكم أنها حرة في أفعالها.

وتجمع الممثلة بوتلة، في الفيلم الفرنسي المعروض على شبكة “نيتفليكس”، مشاهد جريئة مع البطل ماريون سيكلان. كما يتحدث الفيلم عن فصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها تلعب دورها الفنانة شيرين بوتلة.

وبعد الانتقاد الكبير الذي طال شيرين بوتلة بسبب مشاهدها في الفيلم الفرنسي، دعت الفنانة الجزائريين بالتوقف عن الانتقاد السلبي. كما قالت عبر فيديو مباشر “الجزائريون ليسوا مثاليين ومقدسين، أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل”.

وحملت تعليقات الجزائريين عبر المنصات الرقمية تبرئة من تصرفاتها غير الأخلاقية التي ظهرت بها في الفيلم الفرنسي . كما راح البعض الآخر إلى القول أنها حرة في تصرفاتها والبلاد لديها مشاكل أكبر من تصرف شيرين بوتلة.

وسبق للفنانة وممثلة مسلسل “الخاوة”، شيرين بوتلة أن دخلت في دوامة التعليقات السلبية، عندما دافعت عن المثليين عبر فيديو. كما أثار الأمر سخط رواد ونشطاء الفضاء الافتراضي.

كما أعلنت الممثلة واليوتيوبر الجزائرية تضامنها مع المثليين بـ”شهر الفخر” الخاص بهم. حيث خلق الأمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وأثار ضجة كبيرة، حيث أكد المعلقين أن هذه الظواهر دخيلة على مجتمعنا والدين الاسلامي.

ولم يتوقف الجدال بين شيرين بوتلة والجزائريين، أين قامت الفنانة بنعتهم بـ “الجاهلين”. الأمر الذي عقد الأمور أكثر وتسبب لها في خسارة أكثر من 100 ألف متابع خلال 24 ساعة.

من هي شيرين بوتلة؟

وشاركت شيرين بوتلة في عدة أعمال جزائرية، على غرار مسلسل الخاوة عام 2017. إضافة إلى فيلم “بابيشة” للمخرجة مونيا مدور والذي شارك في مسابقة “أسبوعي المخرجين” في مهرجان كان السينمائي الدولي.

و الممثلة، من مواليد 22 أوت 1990، وهي ممثلة، خبيرة تجميل، و“نجمة يوتيوب”. كما انها فازت بجائزة أفضل يوتيوبر من فئة الجمال في مسابقة جوائز اليوتيوب الجزائرية .

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