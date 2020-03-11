شيرين تتخلى عن نادين نسيب نجيم بسبب زوجها!

اعتذرت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن غناء تتر مسلسل نادين نسيب نجيب القادم، والذي سيعرض في السباق الرمضاني القادم.

وحسب موقع “البوابة”، جاء اعتذار شيرين من خوفها على وضع زوجها الفنان حسام حبيب بعدما حكم عليه بالسجن لمدة سنة، بتهمة الشروع في القتل.

وكانت شيرين، ستغني تتر مسلسل نادين نجيم وقصي خولي، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم 2020.

واختيرت شيرين لغناء التتر، بسبب النجاح الساحق الذي حققه تتر “يا بتفكر يا بتحس” الموسم الرمضاني السابق، والذي حقق أكثر من 68 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وأفاد ذات الموقع، أن الفنانة السورية أصالة نصري والنجمة اللبنانية يارا، هن المرشحات لغناء تتر مسلسل نادين نجيم القادم.