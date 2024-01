شيرين تتصدر الترند العالمي على تيك توك بهذه الأغنية

تصدرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، تطبيق “تيك توك”، وتحولت إلى تريند عالمي، بفضل إحدى أغنياتها التى أطلقتها فى بداية مشوارها الفنى.

وبدأت القصة مع شاب متخصص فى الـ DJ، ويعرف نفسه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى بأنه منتج موسيقى، وهو الشخص المعنى بمزج الأغانىي المختلفة ببعضها.

وقام الشاب بدمج أغنية “إيه إيه” لشيرين عبد الوهاب، بأغنية Hotline Bling، للرابر الكندي العالمي أوبري دريك. وهي الأغنية التى صدرت في 2015، وحققت ما يقرب من 2 مليار مشاهدة.

بينما كانت أغنية شيرين ضمن أول ألبوماتها “جرح تاني”، الذى أُطلق عام 2003، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا. بل وكان سببا فى معرفة الجمهور بشيرين عبد الوهاب.

وتم دمج الأغنية على تيك توك، باحترافية شديدة، وملائمة الموسيقى في الأغنيتين لهذا النوع من الريميكس. ما جعل للدمج الجديد تأثيرا كبيرا على جمهور تطبيق “تيك توك”.

لتتحول الأغنية الجديدة إلى تريند عالمي، يجذب المراهقين والمراهقات للرقص عليه من كل جنسيات العالم.

بل واستطاعت تلك الفيديوهات أن تحقق أرقاما ومشاهدات كبيرة تصل للملايين، للمقطع الواحد. حيث تحولت الأغنية إلى “ولا عمرى جتلك you used to call me on my cell phone”

ولم يكتف رواد تيك توك بذلك، لكنهم أيضا ابتكروا “رقصة” خاصة بالأغنية، ليتحول الريميكس الجديد إلى هوس شبابي عالمي.

الأغرب أن كثيرا من المستخدمين قرروا ألا يكتفوا بصوت الأغنية الأصلي، بل قاموا هم بغنائها. وهو ما جعل جنسيات غير ناطقة باللغة العربية، تغني لشيرين عبد الوهاب.