شيرين تتهم حسام حبيب بضربها وإحتجازها!

إتهمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، زوجها السابق حسام حبيب، بالاعتداء عليها بالضرب واحتجازها في شقة مملوكة بالمنطقة يتم استغلالها كاستديو مشترك لهما لتسجيل الأعمال الغنائية.

وحسب مصادر مجلة “سيدتي”، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا مفاده بورود بلاغ من المطربة شيرين عبد الوهاب، تتهم طليقها المطرب حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل شقة، قرابة الساعة 5 فجرًا.

وكشف التقرير الطبي لشيرين عبد الوهاب، عن إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين. علاوة على إصابتها بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها. وتبين إصابتها بكدمات وسحجات بجسدها.

وأشارت تحريات الجهات الأمنية إلى أن الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جاء أثناء التفاوض على فض الشراكة بينهما في ملكية الاستديو.

حيث ثار حسام رافضا طلب زوجته السابقة وقام باحتجازها داخل الشقة. وادعت شيرين أنه قام بالاستيلاء على حقيبتها الشخصية وبها مبلغ مالي يبلغ 50 ألف دولار، وهاتف محمول وأوراق خاصة.

وأكدت المصادر الأمنية أن حسام حبيب غادر منزله فور علمه بتحرير شيرين عبد الوهاب محضرا ضده في نقطة الشرطة. وأرفقت به تقريرا طبيا عن الإصابات.

حسام حبيب يطلب شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب أمام النيابة

هذا وامتثل المطرب حسام حبيب لأمر النيابة العامة باستدعائه لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه بالاعتداء بالضرب على زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.

وفوجيء الجميع بطلب حبيب استدعاء ابنة شيرين لسماع أقوالها، مؤكدا أنه ليس طرفا في الأزمة، وتدخل فقط لإنقاذ الفتاة من أمها.

واعترف حسام حبيب أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بصحة الواقعة، ولكن أدلى بتفاصيل جديدة.

وقال حبيب: “أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس انا كنت بدافع عن هنا بنت شيرين عبد الوهاب. بسبب حاجة حصلت وأنا تدخلت افض مشاجرة بينهما. وطلبت من والد هنا المجيء بسرعة واستلام ابنته ونصحته بضرورة إبعادها عن والدتها حرصا على سلامتها”.

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب استماع اقوالها حول واقعة الضرب، واستعان حبيب بشهود عيان على الواقعة.

وأرفق مقطع فيديو وعدد من الصور تثبت صحة موقفة في القضية، والمح إلى أنه يتكتم حقيقة الخلاف بين شيرين وابنتها حفاظا على صورة المطربة المصرية أمام جمهورها.