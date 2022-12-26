شيرين تثير الجدل بأحدث ظهور لها مع زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو حديث للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب ظهرت فيه مع زوجها الفنان حسام حبيب.

ويمثل هذا الظهور الأول للثنائي بعد الأزمة والجدل الكبير الذي صاحب عودة شيرين لعصمة حسام حبيب بعد مشاكل كثيرة.

وتم تداول فيديوهات لشيرين عبد الوهاب وهي ترقص في ملهى بلبنان برفقة حسام حبيب وابنتها الصغرى هنا.

وظهرت شيرين وهي ترقص بطريقة غريبة، ما عرضها لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد هذا أول ظهور لشيرين بعد عودتها لزوجها حسام، الذي كانت قد انفصلت عنه وقاضته بتهمة النصب قبل أن تدخل المستشفى للعلاج من الإدمان.

وكانت شيرين عبد الوهاب فاجأت جمهورها بإعلان “كتب كتابها” على حسام حبيب. لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة أن عقد قرانها كان بحضور الأصدقاء المقربين.