شيرين تحضر التحقيقات ونقابة “المهن الموسيقية” تنفي رفضها للإعتذار 

أصدرت النقابة المهن الموسيقية المصرية بياناً أكدت فيه أنها لم تطلب من شيرين الاعتذار، وأنها مثلت أمس الأربعاء أمام لجنة التحقيقات وأدلت بأقوالها.

جاء هذا بعد انتشار معلومات مغلوطة عن شيرين، أفادت عن رفض الفنانة تقديم اعتذار للشعب المصري عما بدر منها.

وقال المتحدث الإعلامي للنقابة طارق مرتضى: “إن ما أشيع غير صحيح، فلم يطلب منها أحد الاعتذار”.

مؤكدا أن مجلس الإدارة سوف يتخذ إجراءات حول المتسبب في هذه التصريحات الصحافية والإعلامية غير الصحيحة”.

مضيفا “إن مجلس الإدارة شدد على ضرورة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالنقابة من مصدرها، حتى لا يتم نشر أخبار غير صحيحة للرأي العام”.

وقد أعربت الفنانة شيرين بعد التحقيق عن حبها الشديد لمصر، مشيرة إلى أنها لا تمل من الاعتذار لبلدها “بدل المرة مائة مرة”.

مشيرة إلى أنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية، احتراما للتحقيقات ولنقيب الموسيقيين هاني شاكر.

ويذكر أن النقابة قد حققت مع شيرين في التهم المنسوبة إليها، بالإساءة إلى مصر في إحدى حفلاتها الغنائية في دولة البحرين مؤخرا.