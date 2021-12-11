شيرين تخرج عن صمتها وترد على إتهام حسام حبيب بحلق شعرها

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل، بعد أن ظهرت أمس في حفل فني بأبو ظبي لأول مرة بعد طلاقها، وتخليها عن شعرها بالكامل.

وبعد صعودها على المسرح، تفاجأ الجمهور بطلة شيرين بدون شعر رأسها، وقالت خلال الحفل لجمهورها: “أنا خلاص بقيت سينجل”.

وبعدها إختلفت الآراء والتوقعات عند رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حول إقدام شيرين على هذا الأمر وحلق شعر رأسها بالكامل. فإعتقد البعض أن شيرين قامت بحلق شعرها لمرورها بحالة إكتئاب وحزن بسبب إنفصالها عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب. بينما تداولت بعض الأنباء والصفحات أن حسام هو من فعل ذلك قبل إنفصالهما.

وبعد كل التأويلات والأخبار، خرجت شيرين عبد الوهاب لتكشف لجمهورها ومحبيها عن السبب وراء تخليها عن شعرها. وغرّدت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟.

وأضافت : “ليه فرضتوا السيء والأسوأ و ظلمتوا شخص بريء وظلمتوني.. انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين”.

حيث نفت الفنانة المصرية أن زوجها هو من قام بحلق شعرها، بل هي من أرادت أن تغير شكلها، وإعتبرته بداية وإنطلاقة جديدة في حياتها.

ويذكر أن شيرين أعلنت الأسبوع المنصرم، عن خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، وأنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها. ولم تعلن عن أسباب الإنفصال وإعتبرتها أنها تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

كما قالت في بيان لها، أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء. وتنوي العودة بقوة إلى الساحة الفنية، وستطلق عدة مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة.

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