شيرين تدخل موسوعة غينيس

تمكنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول فنانة عربية تتربع على قمة قائمة Billboard لأفضل 100 فنانة عربية لمدة 11 أسبوعاً متتالياً.

ويعد هذا الإنجاز الفني البارز، ليس مجرد إضافة لمسيرتها الفنية، بل يمثل علامة فارقة في تاريخها. ويعكس شعبيتها الواسعة في العالم العربي وخارجه.

وبدأت رحلة شيرين عبد الوهاب نحو تحقيق الرقم القياسي العالمي بعد إطلاق ألبومها الناجح “نساي” في عام 2018. والذي حقق انتشاراً واسعاً في مختلف دول العالم العربي وخارجه.

وتنوعت أغاني الألبوم بين الكلاسيكية والرومانسية، مما جعلها تحظى بجاذبية كبيرة لدى جمهور متنوع الذوق.

ومنذ ذلك الحين، استطاعت شيرين أن تواصل تقديم أعمال فنية مميزة تحاكي مختلف المشاعر الإنسانية. مما ساعدها على تصدر القوائم الموسيقية وحصد الألقاب.

وخلال الأشهر الأولى من عام 2024، بدأت أغاني شيرين مثل “كلام عينه” و”الوتر الحساس” و”صبري قليل” تتصدر المراكز الأولى في قائمة Billboard لأفضل الأغاني العربية.

وهو ما ساعدها على تحقيق إنجاز غير مسبوق كأول فنانة عربية تتصدر قائمة Billboard لمدة 11 أسبوعاً متتالياً.

ويعتبر هذا الإنجاز استثنائياً بالنظر إلى المنافسة الكبيرة في الساحة الموسيقية العربية، وخاصة مع تواجد العديد من الفنانين الشباب.