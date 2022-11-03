شيرين تستغيث بمحاميها لإخراجها من المستشفى!

كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تسجيل صوتي لها، وهي تستغيث به من أجل إخراجها من المستشفى التي تتعالج به للتعافي من الإدمان.

وقالت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي الذي نشره المحامي على صفحته بفيسبوك: “مساء الخير استاذ ياسر. من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى.. لأنهم مضوني على ورق لا أعرف ما فيه”.

وتابعت الفنانة: “أريد الخروج من المستشفى.. الحمد لله أصبحت بخير وأكملت علاجي وأمضيت 20 يوما هنا “.

كما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل مثيرة بشأن التسجيل الصوتي.

وقال قنطوش في تصريحات تلفزيونية، إن شيرين عبد الوهاب مثلت أمام النيابة، وإنه حصل على التسجيل الصوتي منها.

مشيرا إلى أن الفنانة، طلبت نشره للرأي العام لتظهر كيف تعاملت إدارة المستشفى معها.

وأشار إلى أنه “توجه للنيابة العامة بالتسجيل الصوتي وسلمه لإثبات واقعة إجبار إدارة المستشفى الفنانة شيرين على التوقيع بالعلاج الاختياري والبقاء داخل المستشفى. رغم عدم حاجة حالتها لذلك بعدما استقرت حالتها الصحية”.

وأكد المحامي أنه “تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المستشفى”. مشيرا إلى أنه “يجري حاليًا تحقيق من قبل النيابة في التسجيل الصوتي للتحقق من واقعة احتجاز موكلته رغما عنها. فضلا عن إجبارها على توقيع مستندات بدون رغبتها”.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب، إن “الفنانة مثلت لتحقيقات النيابة التي استمعت لأقوالها”. مشيرا إلى أن “نتائج تلك التحقيقات ستكون بمثابة المفاجأة للرأي العام” بحسب قوله.

وأثارت قضية شيرين عبد الوهاب تعاطف الكثير من المحبين والمتابعين والنجوم العرب الذين قدموا لها رسائل دعم ومحبة.

وكان شقيق شيرين عبد الوهاب قام بوضعها في أحد المستشفيات لعلاجها من آثار ادمان المواد المخدرة.

https://web.facebook.com/yasserkantuosh/posts/506787421467862