شيرين تعتذر من صابر الرباعي لهذا السبب

سيطرت حالة من الغضب على الفنان التونسي صابر الرباعي، عقب تأجيل حفله الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وتعين على الرباعي، الصعود الى المسرح عقب أداء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لفقرتها.

وظن الفنان التونسي، أن شرين عبد الوهاب، وراء تأخير فقرته، مما دفعه للانتظار في سيارته.

وعند علم شيرين بالأمر، توجهت للرباعي عقب نهاية حفلها، لتوضح له أن القائمين على الحفل هم من قاموا بتغيير المواعيد، وأن لا دخل لها في الأمر.

وظهرت شيرين في مقطع الفيديو وهي تعانق الرباعي، وتقبله وتقول له:”اقسم بالله والله وحياة ولادي هما اللي غيروا المواعيد”.

ورد صابر الرباعي على شيرين قائلا: ” حظ سعيد متأكد أنك حتكسري الدنيا”.