شيرين تعود إلى مواقع التواصل بعد غياب طويل لتوجه هذه الرسالة

عادت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، إلى الظهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد غياب دام لـ6 أشهر لتطمئنهم على صحتها.

وكتبت الفنانة على صفحتها بتويتر: “أنا هنا حبايبي، وإتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني”.

وأضافت النجمة المصرية: “أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير”.

وكتبت شيرين في منشور آخر: “اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني”.

وتابعت الفنانة: “قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت”.

أنا هنا يا حبايبي وإتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني.أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمدلله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 28, 2020