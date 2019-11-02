شيرين تقدم أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما

فن وثقافة
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شيرين تقدم أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما
بقلم نادية بن طاهر

ستقدم النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما، بعد تعاقدها مع المنتج، وليد منصور.

وحسب موقع “سيدتي”، سيبدأ تصوير الفيلم، مطلع 2020، وسيتم ترشيح نجوم الفيلم فور الإستقرار على إسم المخرج.

وكان الظهور الوحيد لشيرين في عالم السينما، قبل 16 سنة، بدور مساعد في فيلم “ميدو مشاكل”، مع النجم أحمد حلمي.

وحسب ذات المصدر، ينتمي فيلم شيرين للطابع الإستعراضي الموسيقي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي تشويقي.

وكانت شيرين مترددة ما بين تكرار تجربتها الناجحة في الدراما التلفزيونية بمسلسلها “طريقي”، وبين تقديم أول بطولة لها في السينما، لتستقر على الخيار الثاني.


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