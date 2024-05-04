شيرين تنهار باكية على المسرح بحفلها بالكويت

شهد حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في الكويت العديد من المواقف واللقطات والتي كان أبرزها تأثرها الشديد وبكائها خلال بعض الأغاني.

وأحيت شيرين عبد الوهاب، حفل مهرجان ليلة العمر في الكويت وسط حضور جماهيري كبير.

وانهارت شيرين عبد الوهاب على المسرح باكية خلال تقديم أغنية “كدة يا قلبي”، وتوقفت عن الغناء حيث لم تستطع إكمال باقي الأغنية. إلا أن الجمهور وجه لها التشجيع الحار وتفاعل معها بشدة.

ومن المقرر أن تستعد شيرين عبد الوهاب خلال الفترة القادمة من أجل إحياء حفل غنائي لها في إسطنبول بتركيا في الثالث من أوت خلال الصيف هذا العام 2024

وتواصل شيرين عبد الوهاب التحضير من أجل ألبومها الجديد المقرر أن يتم طرحه هذا العام.