شيرين تنهار من البكاء وأنغام: الرجال مجانين!

ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأول مرة، بعد أزمة التسجيل الصوتي لحماها.وانهارت شيرين باكية في مداخلة هاتفية لها ببرنامج تلفزيوني.للتعليق على محاولات ابتزازها وزوجها حسام حبيب بتسجيلات صوتية لوالد زوجها.

وأكدت شيرين أنها عانت طوال 27 عاما، وتحملت الكثير من الألم ولا تريد الآن إلا أن تعيش حياتها في هدوء.ومن جهته كشف حسام حبيب عن تفالصيل صادمة حول التسجيل الصوتي لوالده، عبر ذات البرنامج.وأورد حسام حبيب، أن هناك حالة من التجسس تحدث في حياته الشخصية هو وزوجته شيرين عبد الوهاب.قائلا: “في ناس تخترق حياتنا تحت مسمى الصحافة والمسمى الاستقصائي.وأكد حسام أن هناك بعض الشخصيات يريدون أن يهددوا شيرين عبد الوهاب ونجوميتها”.

وتابع حبيب: “شيرين مش بيفرق معها الفلوس والمكاتب متعرفش يعني ايه البنوك وبتثق في الناس اللي حواليها ثقة عمياء”.وانتشر خلال الاسبوع الماضي تسجيل صوتي صادم لوالد حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب.تحدث فيه عن نية إبنه في الزواج على شيرين بالسر، وإنه يتحكم في كل أموالها.وهو ما نفاه المعني مؤكدا إن علاقته جد جيدة مع زوجته النجمة شيرين.

ومن جهة أخرى، تحدثت النجمة أنغام، على استغلال بعض الرجال لأغنيتها “متلخبطة” لتوجيه اتهام عام للنساء بأنهن متقلبات المشاعر.وقالت أنغام بسخرية أن الحقيقة أن الرجال هم “المجانين” وكل لحظة مشاعرهم تتغير.وجاء ذلك، خلال احياء انغام لحفل بدار الأوبرا المصرية.

أين قالت أنغام: “الأغنية بتاعت متلخبطة دي، الرجالة بتقعد تتريق علينا وبيقولو علينا عندنا تقلبات وحاجات زي كده وهما اصلا اللي مجانين كل يوم بحال، ثم أطلقت ضحكة ساخرة تجاوب معها حضور الحفل وخاصة من النساء”.وتداركت أنغام سخريتها من الرجال قائلة: “كلنا بحالات إحنا شوية مجانين وهما شوية مجانين”.