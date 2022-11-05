شيرين توجه كلمة لجمهورها وتتحدث عن صورتها مع حسام حبيب

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسائل شكر وتقدير إلى جمهورها، عن طريق الإعلامي عمرو أديب، حيث تواصلت معه هاتفيًا بعد ساعات من خروجها من مستشفى الصحة النفسية.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إنه اتصل بالفنانة شيرين عبد الوهاب ليطمئن على صحتها. وحاول الحصول على مداخلة هاتفية منها للبرنامج، ولكنها اعتذرت مؤقتاً.

وطلبت شيرين من عمرو أديب، توصيل عدة رسائل لكل جمهورها ومحبيها والزملاء من داخل الوسط الفني المصري والعربي.

وقال الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: “ما يهمني أن تكون شيرين جيدة. عندما تحدثت معها كانت تضحك وعندها تقدير لكل من وقف إلى جانبها. وهي سيدة قوية وتستطيع تخطي كل ما حصل لها”.

وحول الصورة التي أثارت جدلا كبيرا أين ظهرت فيها برفقة طليقها حسام حبيب، حيث إدعى البعض أنه كان برفقتها أثناء خروجها من المستشفى، نقل أديب عن شيرين قولها: “الصورة التي تظهرني مع حسام حبيب لا أساس لها من الصحة”.

كما قال أديب: “صوتها كان أحسن، وإن شاء الله سنراها في حفلات قريب، وهي مطربة العالم العربي. ونفتخر بشيرين مثل ما نفتخر بكل نجوم الوطن العربي”.

وتابع عمرو أديب: “سوف تسمعون صوتها قريبا، وحسب علمي فإن الناس الذين ويتعالجون بهذا الشكل يأخذون وقتا للرجوع مثل السابق. وأتمنى أن ترجع لنا جميعا”.

كما عقب أديب، على رسائل شيرين قائلا: “هذه هي شيرين التي أعرفها.. هادئة وجميلة وتضحك وتنكت وعندها وحشة للوسط الغنائي. وتقدر كل من وقف جنبها وسأل عليها.. شيرين سيدة قوية وتستطيع تخطي الذي تمر به”.