شيرين تُفجر مفاجأة: تعرضت لمؤامرة من أخي!

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب، حقيقة التسريبات الصوتية المنسوبة إلى حسام حبيب والتي تضمنت توجيه اتهامات لعائلتها بالتسبب في أزماتها الأخيرة.

وأصدرت شيرين بيانا عاجلا أكدت فيه أنها تعرضت لمؤامرة من شقيقها، وقالت إن الأمر برمته بين يد النيابة العامة حاليا.

وجاء في البيان الصادر عن محامي شيرين عبد الوهاب: “قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقي، محمد سيد عبد الوهاب. حيث أننى قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا. فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي”.

وأضاف البيان: “من غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل. وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك. حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني. وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية. وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق”.

وتابع البيان: “ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيئ علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها. وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أي منصة علي السوشيال ميديا. بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة”.

وواصل البيان: “حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب في منازعات قضائية. حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوي قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا. وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة. وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركةي.

وأضاف: “ولكن لأسباب غير مفهومه فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة آخري والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء. وحرصاً مني علي احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة. فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة. حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق”.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت انتشار تسجيل صوتي مسرب للفنان حسام حبيب. يتحدث فيه عن شيرين وعائلتها والسبب وراء الحالة التي وصلت لها شيرين. وأسباب العقبات التي تواجهها في العمل.