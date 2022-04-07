شيرين حامل وتريد اعتزال الغناء!

أكد الملحن المصري الكبير حلمي بكر عدم انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن الملحن حسام حبيب،. كما اعتبر زيادة وزنها الواضحة دليلا على مصداقية كلامه معلنا “حملها”.

في حين، كشف خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عن رغبة شيرين اعتزال الفن. لافتا إلى أنه تواصل معها وأقنعها بالتراجع عن هذا القرار.

كما قال بكر إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها. موضحاً أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، قائلا: “أنا أخبرتها بالعدول عن قرارها”.

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ويذكر أن شيرين عبد الوهاب أكدت، بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب نهاية العام 2021. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفل زفاف في قصر البارون بالقاهرة.

كما أثارت إطلالة النجمة المصرية عدة تساؤلات بسبب وزنها الزائد، حيث ظهرت ترتدي فستانا أسود اللون وبطنها منتفخ. مما جعل الكثير يقولون إن علامات الحمل تظهر عليها، خاصة أن الفيديوهات المتداولة حديثة العهد. نظرا لظهور شيرين بشعر قصير بعد أن قامت بقصه.

ويذكر أن شيرين تصدرت محرك البحث غوغل منذ أيام بعدما بكت على المسرح أثناء إحياء حفل غنائي بدولة الكويت. وهذا جعل عددا من النشطاء يتعاطفون معها وآخرون ينصحوها بالخروج من محنتها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب.