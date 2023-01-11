شيرين رضا: عمرو دياب آخر حاجة ممكن أفكر فيها

أكدت الممثلة المصرية شيرين رضا، أن آخر ما تفكر فيه المرأة المطلقة هو طليقها، وأشارت إلى أنه لم يحدث خلاف بينها وبين زوجها السابق النجم عمرو دياب.

وقالت شيرين رضا في تصريحات عبر قناة SBC السعودية: “أنا وعمرو دياب مدخلناش في تحدي. ومحصلش بينا خلاف عشان يبقى في تحدي، بالعكس كل واحد عايز التاني ينجح”.

وأضافت: “بعد الطلاق بتفكري أولاً في مصلحة بناتك، والطليق دا آخر حاجة تفكري فيها”.

وتابعت الفنانة: “التحدي مش إنك تغيظي طليقك وتقوليله شوف قدرت أعمل إيه من غيرك. التحدي إن تطلعي ولادك أسوياء”.