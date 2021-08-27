شيرين عبد اللاوي تهدي الجزائر أول ذهبية في الألعاب البرالمبية

أهدت المُصارعة شيرين عبد اللاوي أول ميدالية ذهبية للجزائر في الألعاب البرالمبية المُقامة حاليا في طوكيو اليابانية، في رياضة الجيدو، لتكتب التاريخ بأروع طريقة ممكنة.

المصارعة الجزائرية، فرضت منطقها في وزن أقل من 57 كلغ، وتغلبت على نظيرتها الكندية غانيي بالعلامة الكاملة إيبون، في إنجاز سيعيد بعضا من الروح للرياضة الجزائرية التي كانت مُخيبة للآمال في جميع المُنافسات خلال الخرجات الأخيرة.