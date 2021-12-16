شيرين عبد الوهاب تتخطى طلاقها وتطرح الجديد

يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، قد تخطت أحزانها بعد أزمة إنفصالها عن زوجها حسام حبيب.

وتقوم النجمة المصرية بنشاط فني كبير ومكثف خلال الفترة الأخيرة، كما أنها طرحت أغنيتها الجديدة “خاصمت النوم»” بالتعاون منع شركة روتانا للصوتيات.

وأغنية “خاصمت النوم”، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

وتتحدث كلمات الأغنية الجديدة لشيرين، عن حياتها وتصف حالتها النفسية التي تمر بها.

وجاء في كلمات الأغنية: “بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك”.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد وجهت رسالة إلى طليقها الفنان حسام حبيب عبر مداخلة هاتفية من الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية.

وقالت شيرين: “أنت إنسان كويس، ومعدنك نضيف، ويا ريت تشتغل على نفسك، والراجل لازم يفضل راجل، عندك حاجات حلوة كتيرة حرام تدفن”.

كما أشارت خلال الاتصال الهاتفي إلى أنها أصيبت باكتئاب بسبب فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت.

وأضافت شيرين عبد الوهاب، مخاطبة جمهورها: “ربنا يجعلكم سند ليا، والحضن اللي يحتويني، وحضن الأمان”.

كما بكت شيرين على الهواء قائلة: “أنا ما زلت أحب حسام حبيب… وقبل ما أبدأ الموضوع قلت إننا مش مناسبين وهو أصغر مني”.

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