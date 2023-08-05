شيرين عبد الوهاب تحاول الإنتحار!

خرجت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، بعد الأخبار المنتشرة حول محاولة إنتحارها بتناول جرعة زائدة من الأدوية مما أثار قلق جمهورها عليها.

وطمأنت الفنانة، الجمهور على حالتها الصحية، وردت على ما تم تداوله حول محاولات الانتحار، على صفحتها بتويتر.

وكتبت شيرين عبد الوهاب:”بيان إعلامي تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية. محاطة بإبنتيها وزوجها ولا يشغلها حالياً إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية”.

وكان حسام حبيب، نفى الاشاعة التى تدوالت عن شيرين عبد الوهاب، ووصفها بإنها عارية تماما من الصحة.

وأكد زوج الفنانة، أن شيرين تمتع بصحة جيدة بصحبة بناتها فى الساحل الشمالي، قائلا: “عيب أوي الكلام اللي بيتقال “.

ومن جانبها، سارعت نقابة المهن الموسيقية في مصر إلى إصدار نفي حاسم لكل هذه الأنباء.

داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للمغنية المصرية التي مرّت بتجربة صعبة مؤخرا.

يذكر أن شيرين تستعد لإحياء حفل غنائي كبير، بالمملكة العربية السعودية، في يوم 25 أوت القادم، ضمن فعاليات موسم الجميرز.