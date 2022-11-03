شيرين عبد الوهاب تخرج من المستشفى وهذه حالتها الصحية

كشف موقع ETبالعربي أن الفنان المصرية شيرين عبد الوهاب قد غادرت المستشفى الذي كانت تتعافى فيه من الإدمان.

وأكد الموقع أيضاً أن محاميها ياسر قنطوش أشار إلى أنها بصحة جيدة. وتشكر الجميع وكل ما ساندها وستتحدث بفيديو خلال ساعات.

وكانت شيرين قد أرسلت تسجيلا صوتيا لمحاميها ياسر قنطوش تطلب منه التدخل لإخراجها من المستشفى. وقالت “من فضلك تعمل أي حاجة لأني عاوزة أخرج من المستشفى”.

وأضافت شيرين أن “هناك من قام بالطلب منها بامضاء على أوراق لا تعرف عنها أي شيء “. وقالت “مضوني على ورق مش عارفة الورق ده ايه أنا الحمدالله بقيت كويسة. وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك”.