شيرين عبد الوهاب تعلن إصابتها بورم خبيث

كشفت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، إصابتها بورم ليفي في الرحم، وإجرائها لعملية جراحية لإزالته.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، تصريحات تلفزيونية لشيرين قالت فيها: “ده تليف على الرحم كان كبير شوية ونزعته بعملية كبيرة ولذلك منطقة البطن زادت عندي، وأنا كلي زدت بس أنا مش متضايقة..”.

وأضافت المغنية المصرية: ” وزني زاد عشان بأخذ أدوية بتحبس المياه في الجسم بس نزلت أشتغل ومارفضتش الحفلات، وماهمنيش، وبحب أنزل أشتغل ومش بحط في دماغي الكلام ده”.

وبهذا التصريح، حسمت النجمة شيرين عبد الوهاب، الشائعات الكثيرة عن حملها الفترة الماضية.

وطلبت شيرين من جمهورها الدعاء لها، مؤكدة أن أمنيتها أن ترزق بطفل من زوجها الفنان حسام حبيب وذلك لحبها الكبير له.